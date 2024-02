Ilm-Kreis. Kreistagsliste für den Ilm-Kreis wird im Rahmen des traditionellen Schlachtfestes aufgestellt

Der Neujahrsempfang der CDU Ilm-Kreis findet traditionell in Neustadt am Rennsteig in Form eines Schlachtfestes statt – auch wieder in diesem Jahr. Neben einem deftigen Essen wurden die Kandidaten der Union für die Kreistagstagswahlen nominiert.