Stadtilm. In den nächsten Tagen gibt es zahlreiche Veranstaltungen im Ilm-Kreis

Auf den Saisonhöhepunkt freuen sich derzeit Stadtilms Karnevalisten. Am Samstag, dem 10. Februar, wird um 11.11 Uhr am Rathaus der Schlüssel übergeben. Um 13.11 Uhr setzt sich dann der Festumzug durch Blaunasien an der Feldstraße Richtung Marktplatz in Bewegung. Der Nachwuchs wird am Sonntag in den Bärsaal eingeladen. Dort findet ab 14.30 Uhr der Kinderfasching des SCC statt.