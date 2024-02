Ilmenau. Dokumentarfilm widmet sich den Spielarten des Thüringischen

No wie en? Thüringisch ist nicht gleich Thüringisch. Gerald Backhaus, der aus Gotha stammende Regisseur, zeigt in seinem Dokumentarfilm „Thüringen, Deine Sprache 2“ die sprachliche Vielfalt im Thüringer Land, also fast vergessene bzw. bald vergessene Sprachen: die Dialekte. Das Filmteam reiste dafür durch Thüringen und schaute den Leuten „aufs Maul“, unter anderem in der Rhön und im Thüringer Wald, Bad Frankenhausen, Gera, Gotha, Suhl sowie im kleinen Städtchen Ummerstadt. Dies ist der zweite Teil dieser Filmreihe, der erste Film wurde vor drei Jahren in den Linden-Lichtspielen Ilmenau gezeigt, ein dritter Film wird aktuell gedreht.