Arnstadt. Fünf Stunden ringen Kreistagsmitglieder und Landrätin am Mitwoch in der Arnstädter Stadthalle um die finanzielle Sicherheit für die Region.

Es war eine eigenartige Stimmung, als die Kreistagsmitglieder am Mittwoch gegen 19 Uhr die Arnstädter Stadthalle verließen. Obwohl der Haushalt für das Jahr 2024 schon in den ersten Wochen des Jahres steht, kam unter den Beteiligten nicht so recht Freude auf. Zur Erinnerung: Erst am 18. Mai 2022 und am 29. März 2023 wurden die jeweiligen Haushalte der beiden Vorjahre verabschiedet. Weil nun schon das zweite Jahr in Folge der Haushalt eher verabschiedet werden konnte, lässt das den Schluss zu, dass der Haushalt 2025 schon Ende 2024 unter Dach und Fach sein könnte.