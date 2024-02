Arnstadt. Am Weg zur Fasanerie wurde ein altes Internat abgerissen. An dem Hang soll neu gebaut werden

Viele Jahre lang war das alte Internat am Weg zur Fasanerie in Arnstadt ein Schandfleck. Das Gebäude verfiel immer mehr, vor zwei Jahren verlor in der Ruine ein Mensch bei einem Brand sein Leben. Mittlerweile ist das Gebäude abgerissen und gibt den Blick auf den Fürstenberg frei. Geplant ist, das Areal für Neubauten zu nutzen. Für Eisenbahn-Fans eine Traumlage.