Ilmenau. Im Kinder- und Jugendtreff gibt es bis Freitag viele Angebote

Von 10 bis 18 Uhr hat in den Winterferien der offene Kinder- und Jugendtreff in der Langewiesener Straße 11 geöffnet. Am Montag, dem 12. Febraur, wird ab 13.30 Uhr ein Fanta-Kuchen gebacken. Am Dienstag geht es nachmittags ins Kino.