Arnstadt. SPD diskutiert mit Landtagsabgeordnetem

Eine Zwischenbilanz der Wohngeldreform will der SPD-Ortsverein am Mittwoch, dem 14. Februar, ab 18 Uhr mit dem Landtagsabgeordneten Denny Möller (SPD) im Gärtnerhäuschen im Schlossgarten ziehen. Die Wohngeldreform trat im März 2023 in Kraft und sollte dreimal so vielen Haushalten mit kleinem Einkommen einen Anspruch auf Wohngeld sichern. In Zeiten hoher Wohnnebenkosten sei dies dringend notwendig, so Alexandra Eckert, Ortsvereinsvorsitzende der SPD Arnstadt.