Arnstadt. Das private Busunternehmen in Arnstadt hat seit Jahresbeginn zwei Geschäftsführer

Eine Doppelspitze leitet seit Jahresbeginn die Moveas GmbH. Das gab jetzt Geschäftsführer Knut Gräbedünkel bekannt. Ihm stehe nun Susanne Gaurun als neue Geschäftsführerin bei Moveas, in der Regionalbus Kronach GmbH und der Werrabus GmbH zur Seite. Damit reagiere das Unternehmen, das inzwischen in drei Bundesländern aktiv sei, auf den erheblich gewachsenen Umfang an Aufgaben. Susanne Gaurun war zuvor Personalleiterin im Unternehmen.