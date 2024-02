Arnstadt. FDP Arnstadt: Christian Stonek als Spitzenkandidat für Stadtratswahl.

Die Liberalen in Arnstadt haben am 5. Februar ihre Kandidaten für die Stadtratswahl am 26. Mai nominiert. Angeführt wird die Liste vom langjährigen Stadtrat Christian Stonek. „Auch in den schwierigen Zeiten müssen wir unsere Politik auf die Aufgaben vor Ort fokussieren. Als Liberale bleiben wir optimistisch, wollen ein Angebot an die Wähler unterbreiten und stehen auch zukünftig für Maß und Mitte“, so der Betriebsleiter und Handwerksmeister aus Arnstadt.