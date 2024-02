Arnstadt. Verkehrsunfall in Arnstadt: Feuerwehr im Einsatz.

Auf dem Autobahnzubringer zur A71 Arnstadt-Nord hat es am Dienstagabend einen Verkehrsunfall gegeben. Bei den drei beteiligten Fahrzeugen saßen zwei Kinder und drei Erwachsene in den Autos. Ein Erwachsener wurde bei dem Unfall verletzt und mit dem Rettungswagen in die Klinik gefahren. Die Kinder in den Autos blieben unverletzt. Die Feuerwehr Arnstadt rückte mit 18 Kameraden aus und habe ein umgekipptes Fahrzeug wieder auf die Räder gestellt, die Unfallstelle weiträumig abgesperrt und ausgelaufene Betriebsstoffe gebunden, sagte Stadtbrandmeister und Einsatzleiter Stephan Jäger auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Einsatz der Helfer habe von 18 bis 19.30 Uhr gedauert.