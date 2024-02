Am Aschermittwoch ist alles vorbei – nicht beim Verband der Ilm-Karnevalisten (VIK). Sich am Wochenende nach den tollen Tagen zu treffen, gemeinsam zu feiern und einander noch einmal die Höhepunkte der gerade beendeten Saison zu präsentieren – das ist im Verband gute Tradition. Schließlich war es schon das 32. Treffen, zu dem man am Samstag im Stadtilmer Rathaussaal zusammen kam. Zum zweiten Mal nach 2018 war der Stadtilmer Carneval Verein (SCV) Gastgeber für das Verbandstreffen. © Berit Richter