Ilm-Kreis. Veranstaltungen im Ilm-Kreis: Bergbaugeschichte, archäologische Exkursionen und Kreativkurs

Thüringer Umweltminister bei Bürgergespräch in Ilmenau

Der Thüringer Umweltminister Bernhard Stengele besucht im Rahmen seiner Wintertour am Mittwoch, 21. Februar, auch die Stadt Ilmenau. Dort wird um 18.30 Uhr zu einem Gesprächsabend mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern ins Kleinod, Karl-Zink-Straße 6, in Ilmenau eingeladen. Themen sind laut Mitteilung der Veranstalter unter anderem die Herausforderungen beim Klimaschutz sowie eine saubere, stabile und bezahlbare Energieversorgung.

Gespräche zum Migrationsbeirat in Ilmenau

Die Unterstützung der Initiative „Weltoffenes Thüringen“ sowie die Bildung eines städtischen Integrations- und Migrationsbeirates für Ilmenau sind Themen der nächsten Sitzung der Fraktion Pro Bockwurst-SPD-Ilmenau Direkt (PSI) am Dienstag, 20. Februar, um 17.45 Uhr im Sitzungsraum Obertorstraße in Ilmenau. Interessierte Bürger können auch online teilnehmen. Die Zugangsdaten gibt es unter: ilmenau.ris-portal.de beim Fraktionsvorsitzenden Gunther Kreuzberger.

Häkelkurs für Einsteiger an der Volkshochschule Arnstadt

Bei einem Häkelkurs für Einsteiger ab Montag, 26. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr in der Volkshochschule Arnstadt lernen die Teilnehmer nicht nur verschiedene Wollarten und Häkelnadeln kennen, sondern beschäftigen sich auch mit der Grundhaltung von Nadel und Faden sowie dem Lesen von Häkelschriften. Nach insgesamt vier Terminen können bereits selbst gehäkelte Projekte mit nach Hause genommen werden, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Mitzubringen sind eine Häkelnadel, Größe 3,5 bis 4 Millimeter, und Garn in mindestens zwei verschiedenen Farben. Die Kursgebühr beträgt 32,80 Euro. Mehr Infos und Anmeldung unter www.vhs-arnstadt-ilmenau.de.

Vortrag zur Geschichte des Bergbaus in Ilmenau

Vor 240 Jahren wurde der brachliegende Bergbau rund um Ilmenau mit Anhieb des Schachtes „Neuer Johannes“ unter der Leitung von Johann Wolfgang von Goethe wiederbelebt. Dies war ein prägendes Ereignis in der Geschichte der Stadt Ilmenau, an das mit einem Vortrag am Samstag, 24. Februar, um 16 Uhr im „GoetheStadtMuseum“ erinnert werden soll. Mithilfe von Karten, Gutachten und historischen Abbildungen macht sich der Bergbautechnologe Lucas Pfannstiel auf eine Spurensuche in die Vergangenheit des Ilmenauer Kupferschieferbergbaus. Tickets zum Preis von 8 Euro, ermäßigt 5 Euro, gibt es unter Telefon: 03677/600300 oder per E-Mail an: stadtinfo@ilmenau.de.

Archäologische Exkursionen in Ilm-Kreis und Umgebung

Zu archäologischen Exkursionen lädt der Museologe Hansjürgen Müllerott aus Arnstadt im Frühjahr ein. So steht am Sonntag, 10. März, eine Tour zur Höhensiedlung Hunnenkuppe auf dem Plan. Treffpunkt ist etwa 500 Meter nach dem südlichen Ortsausgang von Bad Blankenburg auf dem Parkplatz an der Flussbrücke. Am Sonntag, 17. März, geht es auf Spurensuche nach Darstellungen aus der germanischen Mythologie von mittel- und nordeuropäischer Bedeutung an der Kirche zu Griesheim mit anschließender Exkursion auf den Singer Berg. Treffpunkt ist 9.30 Uhr an der Griesheimer Kirche. Am Samstag, 23. März, können ab 10 Uhr unter anderem Ausgrabungen auf der Burgruine Liebenstein und die Wüstung Alt-Rippersroda besichtigt werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Mehr Infos gibt es unter Telefon: 03628/41119 bei Hansjürgen Müllerott.

red