Ilm-Kreis. Wahlkampfauftakt: Linke präsentiert Programm und Kandidaten, appelliert für Frieden.

Auf der Kreismitgliederversammlung der Linken im Ilm-Kreis wurde am Samstag in Elgersburg die Kreistagsliste für die Kommunalwahl am 26. Mai aufgestellt und das Kreistagswahlprogramm beraten, überarbeitet und verabschiedet. 38 Mitglieder waren stimmberechtigt, 152 Mitglieder hat die Partei im Ilm-Kreis.