Arnstadt. Am Samstag wird die neue Geschäftstelle in der Bärwinkelstraße feierlich eröffnet.

Der Tierschutzverein Arnstadt eröffnet am Samstag, 2. März, seine Geschäftsstelle in der Bärwinkelstraße und hat somit nach jahrelanger Suche eine Anlaufstelle. Vereinsmitglieder und Interessierte können sich von 10 bis 16 Uhr die gut 40 Quadratmeter großen Räumlichkeiten anschauen, die seit Frühjahr 2023 in Eigenregie renoviert wurden.