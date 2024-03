Ilm-Kreis. In den nächsten Tagen stehen wieder interessante und unterschiedliche Veranstaltungen in Frankenhain, Arnstadt, Holzhausen und Schleusingen an.

Tag der Sauberkeit in Frankenhain

Der Tag der Sauberkeit wird in diesem Jahr am Samstag, 27. April, in Frankenhain veranstaltet. Thomas Heyer (FW), Ortschaftsbürgermeister von Frankenhain, teilt die Festlegung des Ortskuratoriums, des Zusammenschlusses aller Frankenhainer Vereine, mit. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der alten Gemeindeverwaltung in Frankenhain. Dann schwärmen von dort die Vereinsmitglieder der Vereine und auch Bürger der Ortschaft der Landgemeinde Geratal aus, um Müll aufzusammeln oder kleiner Reparaturen im Ort durchzuführen. Der Tag der Sauberkeit hat in Frankenhain eine lange Tradition.

Tipps und Ratschläge zum Thema Gesundheit

Werner Schunk aus Gotha ist Arzt und Autor. © Archiv | Claudia Klinger

Zu einem populären Medizin-Vortrag von Werner Schunk aus Gotha laden der VdK-Ortsvorstand Arnstadt und das Frauen-und Familienzentrum am Dienstag, 19. März, um 15 Uhr ins FFZ Arnstadt, Rankestraße 11 ein. Schunk wird in seinem Vortrag einen humorvollen Rundgang durch die medizinische Praxis machen, dabei den Gästen Tipps und Ratschläge zum Thema Gesundheit geben. Werner Schunk hat sich durch seine langjährige Praxis als Arbeitsmediziner und Hirnforscher sowie als Autor zahlreicher populärwissenschaftlicher medizinischer Bücher einen Namen gemacht, teilt der VdK mit.

Freiwilliges Soziales Jahr im Sportverein

Der Verein SAB Academy Ilm-Kreis mit Sitz in Holzhausen sucht junge Männer und Frauen, die im Verein ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) absolvieren wollen. „Die FSJ-ler erhalten diverse Unterstützung von erfahrenen Trainern und haben die Möglichkeit, Verantwortung innerhalb des Vereins zu übernehmen. Neben neuen sportlichen Erfahrungen erhalten sie auch viele Erkenntnisse für das spätere Berufsleben“, erklärt Björn Böttner, sportlicher Leiter der SAB Academy. Die FSJ-ler betreuen unter anderem die der Kindersportkurse im Trainings- und Wettkampfbetrieb oder unterstützen den Verein in der Öffentlichkeitsarbeit. Die Freiwilligen erhalten eine professionelle Anleitung und Förderung durch qualifizierte Übungsleiter innerhalb des Vereins, können eine Juleica-Ausbildung absolvieren und bekommen ein monatliches Taschengeld. Interessierte müssen zehn Jahre die Schule besucht haben und dürfen zu Beginn des FSJ nicht älter als 26 Jahre sein. Weitere Infos erteilt Björn Böttner unter Telefon: 0174 / 9553346 oder per E-Mail: boettner@sabacademy.de.

Vortrag zu Thüringer Sagen in der Bertholsdburg Schleusingen

Janin Pisarek ist Erzählforscherin und Kulturwissenschaftlerin. Sie referiert zu Thüringer Sagen am 13. März in Schleusingen. © Janin Pisarek

„Thüringer Sagen und Sagengestalten – von Nixen, Haus- und Waldgeistern“ heißt der Vortrag für Erwachsene, den Janin Pisarek am Mittwoch, 13. März, um 19.30 Uhr im Fürstensaal der Bertholdsburg in Schleusingen hält. Die eindrucksvollen Wald- und Wasserlandschaften Thüringens boten seit jeher eine perfekte Kulisse für die Entstehung zahlreicher Sagen. „Als Heimat unzähliger Gestalten übernatürlichen Ursprungs erzählen sie von diesen jenseitigen Wesen und ihren schicksalhaften Begegnungen mit den Menschen. In diesem reichhaltigen Sagenschatz treffen wir verschiedene Hausgeister, Waldgeister, Tierdämonen sowie tierische und mischgestaltige Fabelwesen der Südthüringer Sagenwelt“, heißt es in der Mitteilung des Naturhistorischen Museums Schloss Bertholdsburg. Janin Pisarek ist Erzählforscherin und Kulturwissenschaftlerin und kommt aus Dornburg-Camburg.

ehr, joth, red, ehr