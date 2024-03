Ilm-Kreis. Von einer fleißigen Strickgruppe und einem Vortrag über Strahlung und Leben

Über 30.000 Blutspender bei Aktion dabei

Jeder Mensch, der im Aktionszeitraum vom 1. Dezember 2023 bis zum 29. Februar 2024 Blut, Plasma oder/und Thrombozyten spendete, nahm an der „Blutspenden rockt!“-Teil 2-Auslosung teil. Zu gewinnen gab es eine von Billy Gibbons handbemalte und signierte Melody Maker E-Gitarre, eine signierte Ovation-Gitarre der Band Silly mit Gastsängern Julia Neigel und Toni Krahl sowie ein von Billy Gibbons signiertes Tour-Poster 2023 zusammen mit der ebenfalls signierten Biografie des Künstlers. Im Aktionszeitraum wurden weit mehr als 30.000 Blut-, Plasma- und Thrombozytenspenden geleistet, davon mehr als 20.000 Vollblutspenden. 1229 Menschen spendeten zum ersten Mal. Dennoch sinke die Spendebereitschaft in der Bevölkerung kontinuierlich, teilte das Institut für Transfusionsmedizin Suhl gGmbH mit. Nur viele Spendewillige garantierten ausreichende Vorräte an Blutpräparaten und damit auch eine stabile Versorgung von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Die drei Gewinner der Aktion wurden bereits benachrichtigt.

Windenergie ist Thema im Gemeinderat

Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Geratal beginnt am Donnerstag, 21. März, um 17 Uhr im Generationentreff, Werner-Seelenbinder-Straße 32. Auf der Tagesordnung stehen die Beratung und Beschlussfassung zum 2. Sachlichen Teilplan „Windenergie“ Mittelthüringen (Entwurf), die Übergabe der Jahresrechnung 2023, die Beratung und Beschlussfassung zu Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 sowie für den Ortsteil Frankenhain zum Gemeindeentwicklungskonzept. Außerdem geht es um eine Auftragsvergabe zur Herstellung und Lieferung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000. Vorgestellt wird außerdem der Jahresbericht 2023 für das Global-Geopark-Netzwerk und zum Stand Georoute 18 Mühlsteinweg. Einwohnerfragen sind am Ende der öffentlichen Sitzung möglich.

Strickgruppe spendet für Kinderhospiz

Die fleißigen Hände der Strickgruppe des Mehrgenerationenhauses und des Frauen- und Familienzentrums Ilmenau haben auch im Jahr 2023 während der wöchentlichen Treffen in der Alten Försterei zahlreiche Strickwaren, Bekleidung und Kuscheltiere hergestellt. Diese wurden beim Weihnachtsmarkt der Stadt Ilmenau und bei der Kinder- und Hofweihnacht in der Alten Försterei gegen Spenden für einen guten Zweck angeboten. So kamen 1500 Euro zusammen, die nun dem Kinderhospiz Mitteldeutschland überwiesen wurden. Der Verein Regenbogen dankt den Frauen der Strickgruppe und allen Menschen, die gespendet haben.

Europa-Kandidat kommt nach Ilmenau

Der Thüringer SPD-Kandidat für die Europawahlen, Moritz Kalthoff, kommt am Montag, 18. März, nach Ilmenau. Um 18.30 Uhr beginnt das offene Gespräch bei Pizza, Snacks und Getränken im SPD-Büro Rote Linde, Lindenstraße 33. Die Jusos im Ilm-Kreis laden nicht nur, aber insbesondere junge Menschen dazu ein, in lockerer Runde mit dem 32-Jährigen aus Eisenberg, de bei der Deutschen Post arbeitet, zu Europapolitik und den anstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament ins Gespräch zu kommen.

Vortrag über Strahlung und Leben

Der TU-Ilmenau-Bürgercampus befasst sich mit dem Thema „Strahlung und Leben“. Referent ist Andreas Keller von der Technischen Universität Ilmenau, Lehrbeauftragter im Bachelorstudiengang Biomedizinische Technik und Lehrbeauftragter der Thüringer Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Bad Köstritz. Der Vortrag beginnt am Freitag, 22. März, um 15 Uhr an der TU Ilmenau, Faradaybau, Weimarer Straße 32. Der Eintritt beträgt fünf Euro. In seinem Vortrag geht Keller auf Quellen und Eigenschaften ionisierender Strahlung ein. Er erläutert biologische Strahlenwirkungen vor allem auf zellulärer Ebene, wie zum Beispiel Schäden an der Erbinformation und deren Reparatur.

