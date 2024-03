Maik Ehrlich über eine nicht endende Diebesserie in einem beschaulichen Ort.

Der Donnerstagmorgen brachte die böse Überraschung. Im Dornheim fehlten an einem Buswartehäuschen beide Kupfer-Fallrohre. Vor ein paar Wochen wollten zwei Männer am hellerlichten Tag am anderen Wartehäuschen die Dachrinnen stehlen, wurden aber von einem Bürger gestört. Kurz darauf entdeckten Dornheimer lose geschraubte Fallrohre. Und nun herrscht Gewissheit, dass Diebe erfolgreich waren.

Vom Buswartehäuschen in Dornheim wurden die Kupfer-Fallrohre gestohlen. © Burkhard Walther

Die Liste der Diebstähle geht weiter: Ein Fallrohr fehlt an der Kirche und seit Jahresbeginn wurden mehrere Gartenlauben aufgebrochen.

Keine Einzelfälle aus kreislicher Sicht: Laut Polizei wurden im Ilm-Kreis für das Jahr 2022 insgesamt 1632 Diebstahlsdelikte registriert. Die Aufklärungsquote lag bei 38,7 Prozent. Die Daten aus 2023 liegen erst Ende März vor.

Das Sicherheitsgefühl in Dornheim ist weg. Nicht nur Dornheims Bürgermeister Burkhard Walther (parteilos) ist sauer. Ordnung und Sicherheit küren Parteien jetzt zum Wahlkampfthema. Ordnung und Sicherheit sollten aber jederzeit selbstverständlich sein: für die rechtschaffenen Bürger, für den sozialen Frieden.