Ilm-Kreis. Vor den Osterferien wird in Arnstadt und Ilmenau der letzte Schultag zelebriert.

Am Melissantes Gymnasium feierten die Zwölfklässler den letzten Schultag mit Musik, Tanz und allerhand Späßen. „Abbi – Here we never go again“ war dabei das Motto, das Abba-Anleihen nicht leugnen konnte. Nach den Osterferien stehen schriftliche und mündliche Prüfungen für die angehenden Abiturienten an. Aber nicht nur in Arnstadt ging es laut zu – auch in der Ilmenauer Goetheschule. Dort lautete das Motto: „cABIno royale – bis zum letzten Punkt gepokert“. Genau genommen war der Freitag aber nicht der letzte Schultag, der steht am Montag, 8. April, bevor. Und deshalb lassen es die Zwölftklässler des Ilmenauer Lindenberg-Gymnasiums auch erst am Montag nach den Osterferien krachen.