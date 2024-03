Plaue. Die zweite Auflage des Imbiss-Angebots im Gassenviertel der Kleinstadt erlebt eine gute Nachfrage.

Auch die zweite Auflage des Mittagstischs am Atelier in Plaue erlebte eine gute Nachfrage. Künstlerin Anja Schönberger bot vor ihrem Domizil im Gassenviertel am Freitag selbst gekochte Soljanka, selbst gebackenen Kuchen sowie Kaffee und Kaltgetränke an – und Nachbarn sowie Arbeiter der nahen Baustelle an der Hauptstraße kamen.

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Speisen decken die Unkosten, die Gespräche und das gesellige Beisammensein mit Bauarbeitern und Nachbarn sei dagegen unbezahlbar, meint Anja Schönberger. Sie plant schon jetzt das dritte Imbissangebot: Am Freitag, 19. April, soll es ab 11.30 Uhr Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat, Kuchen, Kaffee und Kaltgetränke geben.

Aus einer spontanen Idee heraus entstand der Mittagstisch für die Bauarbeiter, die gerade die nahe Hauptstraße umpflügen. Am 8. März erlebte der Mittagstisch am Atelier seine Premiere.