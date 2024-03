Marlishausen. Ein Unbekannter schmückt eine Kiefer am Straßenrand kurz vor der Autobahnauffahrt Arnstadt-Süd

Die Temperaturen sind zwar noch winterlich, aber muss denn immer noch Weihnachtsschmuck zu sehen sein? An der Landstraße zwischen Arnstadt und Marlishausen steht kurz vor der Autobahnauffahrt Arnstadt-Süd eine Kiefer, die rote und silberne Weihnachtsbaumkugeln trägt. Vielleicht hatte der Unbekannte, der vor einigen Monaten den Baum schmückte, einfach seine gute Tat vergessen. Vielleicht kam er aber auch noch nicht dazu, passend zur Jahreszeit nun Ostereier in den Baum zu hängen. Wenn er in den nächsten Tagen das nachholt, bitte auch das Vogelfutter erneuern. In der Kiefer hängen neben den Weihnachtskugeln auch noch leere Vogelfuttersäckchen. Und wem diese geschmückte Kiefer am Straßenrand bisher noch nicht aufgefallen ist, der sollte die Fahrgeschwindigkeit ein wenig drosseln. Eine Landstraße ist keine Autobahn.