Infos zur Sanierung der Arnstädter Schloßstraße. Diskussion zur Lage der Kommunalpolitik. Schließtag im Ilmenauer Standesamt

Infoveranstaltung zur Sanierung der Schloßstraße in Arnstadt

Nach der Klärung von Grundsatzfragen vor allem im Bereich Wärmeplanung wird die Schloßstraße in Arnstadt ab Frühjahr 2025 in die dringend notwendige bauliche Kur gehen. Im Laufe dieses Jahres soll die Planung fertiggestellt und die Bauleistungen zu Beginn des Jahres 2025 ausgeschrieben werden. Der Baubereich wird die Schloßstraße bis zum Kohlenmarkt umfassen. Anlieger, Gewerbetreibende und alle Interessierten werden fortlaufend über den Stand der Maßnahme informiert. In einer ersten Veranstaltung am Dienstag, 9. April, um 18 Uhr im Rathaussaal in Arnstadt wird der Entwurf des Verkehrs- und Umleitungskonzeptes vorgestellt und diskutiert. Weitere Infoveranstaltungen werden sich den technischen, gestalterischen und logistischen Fragen widmen.

Diskussion zur Lage der Kommunalpolitik in Ilmenau

Unter dem Titel „Mut zum Mitmachen“ lädt die Wählergemeinschaft Pro Bockwurst am Dienstag, 9. April, um 19 Uhr zum kommunalpolitischen Stammtisch in die Bar „Aqui“, Am Markt 3, in Ilmenau ein. „Angesichts einer inzwischen inflationär gebrauchten (Un-)Kultur des Schlechtmachens braucht es vor allem Mut, um eigene Ideen für die Lösung gesellschaftlicher Probleme im Kleinen wie im Großen zu äußern“, teilt Anne Grökel im Namen von Pro Bockwurst mit. Gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern soll darüber diskutiert werden, wie Lösungen für „kommunalpolitische Missstände“ gefunden werden können.

Erneuerung von Anlagen zur Gasversorgung in Arnstadt

Ab dem 15. April werden in Arnstadt abschnittsweise Gasversorgungsleitungen und -hausanschlüsse erneuert. Wie die Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH & Co. KG mitteilt, betrifft dies den Kreuzungsbereich der Friedensstraße bis Am Häckerstieg, Hausnummer 6. Die Baumaßnahme erfolgt unter halbseitiger Straßensperrung, die Zufahrt in Richtung Brauhausstraße und zur Stadtbrauerei bleibt weiterhin möglich. Alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden für etwaige Einschränkungen um Verständnis gebeten.

Infos zur Bewerbung nach dem Schulabschluss

Offene Fragen zum Bewerbungsprozess nach dem Schulabschluss können am Mittwoch, 10. April, von 16 bis 17.30 Uhr im Abi-Chat der Arbeitsagentur gestellt werden. Unter dem Titel „Anschreiben, Lebenslauf & Co. – so sieht die ideale Bewerbung aus“ werden unter anderem auch Fragen zum richtigen Auftreten im Vorstellungsgespräch, zur Bewerbungsmappe und zum Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bewerbungsprozess beantwortet. Die kostenlose Teilnahme ist unter: https://chat.abi.de möglich. Alle Antworten können anschließend auch im Chatprotokoll nachgelesen werden.

Schließtag im Ilmenauer Standesamt

Aufgrund einer Mitarbeiterschulung bleibt das Standesamt in Ilmenau am Mittwoch, 10. April, für den Besucherverkehr geschlossen. Am Montag und Freitag ist die Einrichtung laut Mitteilung der Stadtverwaltung von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie am Dienstag und Donnerstag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

red