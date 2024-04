Plaue. Bürgermeister Christian Janik dankt den Fleißigen, die sich am vergangenen Samstagvormittag eingebracht haben.

Bürger und Vereine von Plaue agierten am vergangenen Samstag beim traditionellen Frühjahrsputz Hand in Hand. „Das war wieder einmal eine bemerkenswerte Aktion, bei der Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Organisationen gemeinsam für die Sauberkeit ihres Ortes eintraten“, sagte Bürgermeister Christian Janik (parteilos), der ebenfalls am Frühjahrsputz teilnahm.

Unter der Leitung der Feuerwehr Plaue und in Zusammenarbeit mit der Jagdgenossenschaft Plaue, dem Fußballverein Plaue, den Bürgern für Plaue und der Schützengesellschaft wurde Plaue von Müll und Unrat befreit und von den Straßen bis hin zu den Grünflächen beinahe jede Ecke des Ortes gründlich gereinigt.

Nach einer morgendlichen Besprechung am Postplatz ging es los. © Michael Beck

„Das Engagement und die Einsatzbereitschaft der Teilnehmer waren beeindruckend und zeigen, wie wichtig es ist, gemeinsam Verantwortung für die Sauberkeit und Ästhetik des eigenen Lebensumfelds zu übernehmen“, lobte Janik und ergänzte: „Die gelungene Veranstaltung war nicht nur ein Erfolg in Bezug auf die Sauberkeit von Plaue, sondern stärkte auch das Gemeinschaftsgefühl und die Verbundenheit der Bewohner mit ihrem Ort.“