Ilm-Kreis. Workshop zur Entwicklung des Radverkehrs in Arnstadt. Diskussion zur Lebenssituation im ländlichen Raum. Interessenten für Kreativgruppe in Ilmenau gesucht.

Bürger-Workshop zum Radverkehr in Arnstadt

Zum Workshop „Radverkehrskonzept Arnstadt 2.0“ laden die Stadtentwickler der Stadt Arnstadt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am Donnerstag, 11. April, von 16.30 bis 18.30 Uhr in den Rathaussaal ein. Ziel ist es laut Mitteilung, Erfahrungen und Meinungen zum Thema Radverkehr zu sammeln und zu diskutieren. Nach einer Einführung durch das beauftragte Ingenieurbüro Javido zum inhaltlichen und zeitlichen Ablauf des Radverkehrskonzeptes sollen die Anliegen der Bürger an zwei Thementischen erfasst werden. Dabei geht es um den Ausbau des Radnetzes und die Verbesserung des Alltagsradverkehres sowie die Sicherheit und den Komfort. Auf Grundlage des Bürger-Workshops soll ein effektives und nachhaltiges Radverkehrskonzept für Arnstadt entwickelt werden. Um Anmeldung unter Telefon: 03628/745740 oder per E-Mail an: stadtentwicklung@stadtverwaltung.arnstadt.de wird gebeten.

Diskussion zur Lebenssituation im ländlichen Raum in Altenfeld

Unter dem Motto „Thüringen überall gleich gut“ lädt der Landtagsabgeordnete Christian Schaft (Linke) am Donnerstag, 11. April, um 17 Uhr zum Dorfgespräch ins Bürgerhaus in Altenfeld ein. Mit den Bürgerinnen und Bürgern möchte er laut Mitteilung über Themen wie Bildung, Wohnen, Mobilität, Gesundheit und Pflege sprechen. Dabei soll auch die Lebenssituation der Menschen im ländlichen Raum in den Blick genommen werden.

Ideen für ein Lesebuch über Otto Knöpfer

Der Kunstwissenschaftler Rüdiger Helmboldt lädt am Donnerstag, 11. April, um 18 Uhr zur Vorstellung seiner Ideen für ein Lesebuch über den Thüringer Landschaftsmaler Otto Knöpfer (1911 bis 1993) in den C-Club, Vor dem Riedtor 4a, in Arnstadt ein. „Ein Lesebuch soll es werden, mit möglichst vielen, vor allem unbekannten Bildern, Erlebnissen und Gedanken“, heißt es in einer Mitteilung. Im Fokus sollen weniger kunstwissenschaftliche Aspekte stehen. Vielmehr gehe es dem Autor darum, persönliche und einmalige Erinnerungen an Knöpfer und seine Frau Erna in den Mittelpunkt zu rücken. Um Anmeldung unter Telefon: 0176/24308102 wird gebeten.

Teilnehmer für Kreativgruppe in Ilmenau gesucht

Für eine offene Kreativgruppe im Mehrgenerationenhaus und Frauen- und Familienzentrum Ilmenau werden noch Teilnehmer gesucht. Sie trifft sich jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat. Von jeweils 14.30 bis 16 Uhr können sich Interessierte jeden Alters gemeinsam in der Gruppe kreativ ausprobieren. Entsprechendes Material kann selbst mitgebracht oder gegen einen kleinen Unkostenbeitrag erworben werden. Um Anmeldung unter Telefon: 03677/208625 oder 03677/6899289 wird gebeten.

Schließzeit im Sachgebiet Unterhaltsvorschuss in Arnstadt

Das Sachgebiet Unterhaltsvorschuss im Bierweg 2 in Arnstadt bleibt wegen Umzuges vom 22. bis 26. April geschlossen. Der neue Standort wird laut Mitteilung in der Klausstraße 9 in Arnstadt eingerichtet. Die Bürgerinnen und Bürger werden um Verständnis gebeten.

red