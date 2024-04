Ilm-Kreis. Wanderung mit dem Thüringer Waldverein. Abendliches Kirchenkonzert in Stadtilm. Bunter Familienflohmarkt in Arnstadt. Kulturausschuss tagt in Ilmenau.

Wanderung rund um Niederwillingen

Zu einer rund zehn Kilometer langen Wanderung lädt der Thüringer Waldverein Ilmenau alle Interessierten am Samstag, 13. April, ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Bahnhof Ilmenau. Mit Fahrgemeinschaften geht es zum Sportplatz in Niederwillingen, von wo aus die Wandertour rund um das Naturschutzgebiet Tännreisig mit seiner vielfältigen Flora und Fauna führt. Über Oberwillingen und Behringen geht es nach einer Mittagsrast wieder zurück nach Niederwillingen. Mehr Informationen und die Anmeldung bei Wanderführerin Elke Krause unter Telefon: 03629/812937.

Vorträge über Geheimnisse eines langen Lebens in Arnstadt

Die vierteilige Vortragsreihe „Die Wissenschaft hinter 100 Jahre Leben“ wirft ab Freitag, 12. April, von 17 bis 18.30 Uhr in der Volkshochschule Arnstadt einen Blick auf die Welt der Methusalems und 100-jährigen Menschen. Dozent Philipp Tröger beleuchtet verschiedene Themen, die aus aktueller wissenschaftlicher Sicht bedeutsam für ein gesundes und langes Leben sind. Mehr Infos und Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de.

Flohmarkt für Kinderkleidung und Spielzeug in Arnstadt

Bei einem Kinderkleider- und Spielzeugmarkt am Freitag, 12. April, von 15 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 13. April, von 9 bis 11 Uhr im Familientreff, An der neuen Kirche 4, in Arnstadt können Familien Frühjahrs- und Sommerkleidung bis Größe 140 günstig erwerben. Auch Schuhe, Spielsachen und Bücher werden laut einer Mitteilung der Veranstalter angeboten.

Osterchoräle, Arien und Kantaten erklingen in Stadtilm

Unter dem Titel „Osterjubel“ wird am Samstag, 13. April, um 19 Uhr zu einem abendlichen Konzert in die katholische Kapelle Sankt Marien, Friedrich-Fröbel-Straße 3, in Stadtilm eingeladen. Im Anschluss an die Vorabendmesse treten Mirjam Meinhold (Sopran) und Wieland Meinhold (Orgel) als „Duo Vimaris“ auf. Zu Gehör kommen laut Mitteilung der Veranstalter Werke von Telemann, Buxtehude, Händel, Bach, Dvořák und Bruckner. Zudem erklingen Osterchoräle, Arien aus Oratorien und Kantaten, aber auch eine barocke italienische Flötensonate, sowie Ausschnitte aus den berühmten „Biblischen Liedern“. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Ilmenauer Kulturausschuss bespricht Veranstaltungen

Die Vorstellung des Projektes „Initiative Solidarische Welt Ilmenau“ (ISWI) ist eines der Themen der nächsten Sitzung des Kultur- und Sportausschusses der Stadt Ilmenau am Donnerstag, 11. April, um 16.15 Uhr im Ratssaal, Am Markt 7, in Ilmenau. Zudem werden die städtischen Osterveranstaltungen ausgewertet und die Möglichkeiten zum Auftritt eines Studenten-Symphonieorchesters in Ilmenau diskutiert. Mehr Informationen gibt es online unter: https://ilmenau.ris-portal.de.

red