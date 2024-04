Ilm-Kreis. Glasfaserausbau im Ilm-Kreis geht voran. Beginn der Jagdsaison auf Rehe und Wildschweine. Travestie-Show im Arnstädter Theater

Beginn der Jagdsaison im Ilm-Kreis

Die Jagdsaison beginnt in diesem Jahr ungewöhnlich früh. Darüber informiert das Forstamt Erfurt-Willrode, in dessen Zuständigkeit auch der Ilm-Kreis fällt. Ein Grund sei der Klimawandel: „Ein angepasster Wildbestand ist wichtig für eine artenreiche Generation von jungen Bäumen, die den klimaangepassten Wald der Zukunft bilden sollen“, erklärt Forstamtsleiter Chris Freise. Wenn jedoch zu viele Rehe auf Futtersuche sind, hätten vor allem junge Eichen und seltene Mischbaumarten kaum eine Chance zur Entwicklung. Zudem könnten Jäger derzeit noch mit vergleichsweise wenig Aufwand jagen, bevor im Sommer das dichte Blattwerk der Bäume die Sicht im Wald einschränke. Auch der Wildladen am Forsthaus Willrode hat wieder geöffnet. Er kann bis Ende August immer samstags von 10 bis 14 Uhr besucht werden.

Informationen zum Glasfaserausbau in Ilmenau

Die Telekom baut das Glasfasernetz in Ilmenau und den Ortsteilen weiter aus. Laut einer Mitteilung haben so rund 4600 Haushalte im Stadtgebiet Ilmenau, in Langewiesen, Oberpörlitz, Unterpörlitz, Oehrenstock und Roda Zugang zum Glasfasernetz. In den kommenden Wochen werden Vertriebsmitarbeiter der Telekom in den genannten Orten unterwegs sein und die Bürger über den Glasfaseranschluss informieren. Die Telekom weist darauf hin, dass die Kundenberater Kleidung mit Telekom-Logo tragen und sich mit Lichtbildausweis sowie Autorisierungsschreiben der Telekom ausweisen können. Die Wohnung betreten sie nur nach vorheriger Aufforderung des Bewohners.

Vortrag über die Friedensidee Bertha von Suttners in Ilmenau

In einem Vortrag mit dem Titel „Bertha von Suttner. Auf den Spuren einer Friedensfrau“ erinnert die Literaturwissenschaftlerin Ilse Nagelschmidt am Freitag, 12. April, um 15 Uhr im Rahmen des Bürgercampus der Technischen Universität Ilmenau an eine leidenschaftliche Pazifistin und ihren unermüdlichen Einsatz für eine bessere Welt. Im Faradaybau in der Weimarer Straße 32 in Ilmenau spricht Nagelschmidt über Suttners Pläne, Kriege unmöglich zu machen. Im Grundmotiv ihres Romans „Der bewaffnete Friede ist kein Friede“ liege die Utopie begründet, dass der menschliche Wille stärker sei als das Rasseln aller Säbel. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Kindertheater im Schülerfreizeitzentrum Ilmenau

Gärtner Bertram möchte verreisen, doch er will seine Pflanzen und Tiere nicht einfach zurücklassen. Wird Bertrams Cousine Berta sich um alles kümmern? Was für ein Gestank macht sich im Garten breit? Und welche Pläne haben die Tiere? All diese Fragen werden beim Puppenspiel „Die kleine Schnecke Monika Häuschen und der Mistkäfer“ für Kinder ab vier Jahren am Sonntag, 14. April, um 11 und 16 Uhr im Schülerfreizeitzentrum in Ilmenau beantwortet. Mehr Infos und Tickets gibt es unter: www.tab-roda.de.

Travestie-Show im Arnstädter Theater

Zur großen Travestie-Gala mit Gloria Glamour und Freunden wird am Samstag, 4. Mai, um 19.30 Uhr in das Theater in Arnstadt eingeladen. Ob im „Pulverfass“ in Hamburg, im „Paradies Revue Theater“ in Nürnberg oder im „DasDie“ in Erfurt: Gloria Glamour begeistert mit frechen Conférencen und einer schönen Gesangsstimme, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Zusammen mit anderen Travestie-Stars reicht das Repertoire von Tanz über Stand-up-Comedy bis hin zu Live-Gesang. Mehr Infos und Tickets gibt es unter: www.theater.arnstadt.de.

