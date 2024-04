Ilm-Kreis. Beseitigung von Biberschäden in Arnstädter Ortsteilen. Workshop über das Wesen des Hundes in Ilmenau. Deponie in Rehestädt geschlossen.

Beseitigung von Biberschäden in Arnstädter Ortsteilen

Im Uferbereich der Wipfra innerhalb des Flussbereiches Ortsausgang Hausen bis Ortseingang Marlishausen wurden zahlreiche Biberschäden festgestellt. Wie die Stadtverwaltung Arnstadt mitteilt, handelt sich um stark angenagte oder gefällt Bäume. Der Baubetriebshof wird die betroffenen Bäume nun schneiden und im Uferbereich als Nahrungsquelle für den Biber ablegen. Grundstücksanlieger und -pächter der anliegenden Wiesenabschnitte werden gebeten, die Bäume nicht wegzuräumen, um den Anreiz für weitere Fällungen durch den Biber zu mindern. Weitere Auskünfte erteilt die Untere Naturschutzbehörde des Ilm-Kreises per E-Mail an: umweltamt@ilm-kreis.de oder unter Telefon: 03628/738670.

Persönlichkeit des Hundes in Ilmenau besser verstehen lernen

Um die Persönlichkeit von Hunden geht es im Kurs „Lernen im Team: Hundeverhalten in Zusammenhängen verstehen“ am Freitag, 20. April, von 10 bis 16 Uhr in der Volkshochschule, Bahnhofstraße 6, in Ilmenau. Dozentin Barbara Wardeck-Mohr spricht unter anderem über Grundlagen aus Verhaltensbiologie und Neuropsychologie sowie über die geistigen Fähigkeiten und das Lernen bei Hunden, aber auch über Entwicklungsstörungen und den Umgang mit Stressverhalten. Die Teilnahme kostet 122 Euro. Mehr Infos und Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de.

Schließtag der Deponie in Rehestädt

Die Deponie in Rehestädt des Zweckverbandes Restabfallbehandlung Mittelthüringen bleibt am kommenden Dienstag, 16. April, aus technischen Gründen geschlossen. Das teilt der Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis mit und bittet die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis.

Streichinstrumente erklingen bei Konzert in Ilmenau

Zum nächsten Fachrichtungsvorspiel wird am Mittwoch, 17. April, um 19 Uhr in den Saal der Musikschule, An d. Musikschule 1, in Ilmenau eingeladen. Solisten und Ensembles bieten laut Mitteilung mit ihren Zupf- und Streichinstrumenten Musikstücke aus ihrem aktuellen Repertoire da. Der Eintritt ist frei.

Vortrag rund um Lärm und Akustik in Ilmenau

Unter dem Titel „Dezibel – was ist das eigentlich?“ gibt Joachim Bös, Leiter des Fachgebiets Industrielle Anwendungen von Medientechnologien an der Technischen Universität (TU) Ilmenau, bei einem Vortrag im Rahmen des TU-Bürgercampus am Freitag, 19. April, um 15 Uhr im Faradaybau in der Weimarer Straße 32 in Ilmenau Wissenswertes und Kurioses rund um Akustik und Lärm zum Besten. Was ist der Unterschied zwischen Schalldruck, Schallleistung und Schallintensität? Können 60 Dezibel lauter sein als 80 Dezibel? Und wie wird auf dem Energielabel von Haushalts- oder Gartengeräten die Lautstärke angegeben? Diese und mehr Fragen beantwortet Bös und erzählt auch von Mythen und Gerüchten, die sich um Einheiten wie das Dezibel ranken. Der Eintritt kostet 5 Euro.