Ilm-Kreis. Gähntraining, Yoga und Meditation: An der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau starten neue Kurse zur körperlichen und mentalen Gesundheit.

Wer etwas für seine körperliche und mentale Gesundheit tun möchte, für den bietet die Volkshochschule (VHS) Arnstadt-Ilmenau ein breitgefächertes Kursprogramm an. So stehen Maßnahmen gegen krankhafte Veränderungen der Venen in zwei Vorträgen mit dem Titel „Gesunde Venen - schöne Beine“ am Montag, 15. April, sowie am Dienstag, 16. April, um jeweils 16 Uhr in der VHS Arnstadt im Mittelpunkt der Ausführungen von Dozentin Antje Krajci.

Auch für den Vortrag „Tinnitus - Wege zu einem neuen Hörerlebnis“ am Dienstag, 16. April, von 18.30 bis 20 Uhr in der VHS Ilmenau sind noch Plätze frei. Dozentin Cindy Geyersbach gibt Tipps, wie Betroffene selbst Einfluss auf ihre Ohrgeräusche nehmen und den Tinnitus dadurch zunehmend in den Hintergrund rücken lassen können.

Intensives Gähnen gegen Stress und Bluthochdruck

Zum Gähntraining wird am Samstag, 20. April, von 9 bis 12.30 Uhr in die VHS Ilmenau eingeladen. Dozentin Cindy Geyersbach zeigt, wie sich intensive Gähnreflexe positiv auf das allgemeine Wohlbefinden auswirken können. Bei regelmäßiger Anwendung könne die Gähnpraxis auch bei Zähneknirschen, Spannungskopfschmerz, Bluthochdruck und Stress angewandt werden.

Kulinarische Köstlichkeiten werden am Dienstag, 14. Mai, von 18 bis 21 Uhr beim Kurs „Fingerfood“ in der VHS Arnstadt zubereitet. Die Ernährungsberaterin Reingard Kneise zeigt, wie gesunde Kleinigkeiten zu einem tollen Buffet zusammengestellt werden können.

Im Workshop „Atem - das Geschenk des Lebens“ zeigt Dozentin Amarnath Kerstin Feda am Samstag, 18. Mai, von 10 bis 13 Uhr in der VHS Ilmenau, wie gezielte Atemübungen sowohl die Lungen stärken als auch das Atemvolumen erweitern und damit zu einer Verbesserung des persönlichen Atemmusters beitragen können.

Alltagsstress mit Meditation hinter sich lassen

Im Mai beginnen außerdem verschiedene Yoga-Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene. So wird ab Mittwoch, 15. Mai, von 9 bis 10.30 Uhr zum vierteiligen Kurs „Yoga zum Start in den Tag“ in die VHS Arnstadt eingeladen. Ebenfalls am Mittwoch, 15. Mai, startet die neue Kursreihe „Yin Yoga“ von 17 bis 18.15 Uhr in der VHS Ilmenau. Um die gezielte Stärkung der Rückenmuskeln geht es ab Samstag, 25. Mai, von 10 bis 13 Uhr in der Veranstaltung „Yoga für ein starkes Rückgrat“.

Neue Wege zu innerer Ruhe verspricht der vierteilige Kurs „Pranayama (Atemübungen) & Meditation“, der am Dienstag, 14. Mai, von 18 bis 18.45 Uhr in der VHS Ilmenau beginnt. Dozentin Antje Geißler leitet dazu an, wie störende Gedanken des Alltags ausgeblendet und das Hier und Jetzt in den Mittelpunkt gerückt werden kann.

Mehr Infos und Anmeldung für alle Veranstaltungen unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de.