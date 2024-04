Ilm-Kreis. Der Ilm-Kreis ruft zur Teilnahme an den Interkulturellen Wochen vom 9. bis 29. September auf. Anmeldung bis 8. Juli möglich

Auch in diesem Jahr ruft der Ilm-Kreis wieder Vereine, Träger, Institutionen, Schulen, Kitas und viele weitere Akteure zur Teilnahme an den Interkulturellen Wochen vom 9. bis 29. September auf.

„Die Angebote sollen dazu beitragen, Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede bewusst zu machen, das Zusammenleben aller Bürger und Bürgerinnen zu fördern, andere Kulturen und Lebensweisen kennenzulernen, Vorurteile abzubauen und voneinander zu lernen“, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

Auftaktveranstaltung für Kindergärten und Schulen

Das offizielle Motto lautet auch in diesem Jahr „Neue Räume“. Damit lassen sich viele Assoziationen verbinden, die für ihre ganz eigenen Ziele stehen. So können neue Räume für Begegnung und Austausch geschaffen werden, aber auch bestehende Räume geöffnet, neu gedacht, geschützt oder verteidigt werden.

Das Motto lässt viel Gestaltungsspielraum und schafft automatisch auch Verbindungen – vielfältige Ideen, die durch die Interkulturellen Wochen in die Städte und Gemeinden, auf öffentliche Plätze, in Quartiere, Sozialräume und Institutionen getragen werden können.

Interessenten können sich mit ihrer Veranstaltungsidee bis zum 8. Juli per E-Mail an: d.mueckenheim@ilm-kreis.de anmelden. Das dafür erforderliche Formular gibt es als Download unter: www.ilm-kreis.de/ikw.

Am 13. August bietet das „Eine Welt Netzwerk Thüringen“ (EWNT) in Zusammenarbeit mit dem Ilm-Kreis zudem von 14 bis 17 Uhr im Landratsamt eine Auftaktveranstaltung zu den interkulturellen Wochen an. Eingeladen sind Kindergärten und Schulen, die Interesse an den Themen globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung haben.

