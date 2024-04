Ilm-Kreis. Amerikanische Blues-Legende Big Daddy Wilson kommt nach Arnstadt. Kreativkurs zur Glasgestaltung in Großliebringen.

Big Daddy Wilson rockt das Arnstädter Theater

Anlässlich seines 30-jährigen Bestehens lädt der Rotary-Club Arnstadt am Sonntag, 14. April, um 16 Uhr zu einem Konzert mit dem amerikanischen Soul-, Blues- und Pop-Sänger Big Daddy Wilson im Theater in Arnstadt ein. Zusammen mit seiner langjährigen Begleitband „The Goosebumps Bros.“ fasziniert Wilson mit seiner schwarzen Stimme, mit Roots-Blues, klassischem Soul, Folk, Gospel und zeitgenössischem Urban Grooves, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Restkarten zum Preis von 29 Euro gibt es unter www.theater-arnstadt.de oder an der Abendkasse.

Stadtrat trifft sich in Ilmenau

Der Rechenschaftsbericht des Seniorenbeirates ist eines der Themen der nächsten Sitzung des Ilmenauer Stadtrates am Donnerstag, 18. April, um 16 Uhr im Parkcafé, Naumannstraße 22, in Ilmenau. Zudem wird laut Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) über die Beschlüsse des Bauausschusses und des Finanzausschusses informiert. Bei einer Bürgerfragestunde können die Einwohner und Einwohnerinnen Ilmenaus auch eigene Themen zur Diskussion stellen. Mehr Informationen gibt es unter: https://ilmenau.ris-portal.de.

Vortrag über Wirkung von Mikroorganismen in Ichtershausen

Wie effektive Mikroorganismen den Menschen in vielen Lebensbereichen unterstützen können, zeigt ein Vortrag am Dienstag, 23. April, um 19.33 Uhr in der ganzheitlichen Zahnarztpraxis Pahn, Lindenplatz 2, in Ichtershausen. „Mikroorganismen umgeben uns überall, für uns ist nur die Frage: welche? Ob es um unsere Gesundheit, die unserer Tiere, den Garten oder ein gutes Wohnklima geht, es gibt viele Einsatzmöglichkeiten“, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Um Anmeldung unter Telefon: 03628/77336 oder per E-Mail an: kontakt@zahnpahn.de wird gebeten.

Kreativkurs zur Glasgestaltung in Großliebringen

Das Verschmelzen von Glas, das sogenannte Glassfusing, ist eine der ältesten Glasbearbeitungstechniken der Welt. Gearbeitet wird dabei mit flachem Glas, woraus Fensterbilder, Teller, Schalen, Kerzenhalter und vieles andere entstehen kann. Beim Kurs „Kreatives Gestalten mit Glas“ am Freitag, 19. April, von 15 bis 17.15 Uhr in der Glasschmiede in Oberwillingen können die Teilnehmer ihrer Kreativität freien Lauf lassen und sich selbst einmal im Glassfusing ausprobieren. Unter dem Motto „Frühlingszauber aus Glas“ werden Glasrohlinge dekoriert und anschließend in einem Brennofen verschmolzen. Die Teilnahme kostet 16,50 Euro zuzüglich Materialkosten. Mehr Infos und Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de.

Landsenioren laden zur Mitgliederversammlung in Bösleben

Zur Mitgliederversammlung der Landseniorenvereinigung für das Berichtsjahr 2023 wird am Mittwoch, 24. April, um 14 Uhr in die Bauernscheune in Bösleben eingeladen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Neuwahl des Vorstandes und der Revisionskommission. Außerdem wird über geplante Veranstaltungen für das Jahr 2024 informiert. Für Speisen und Getränke wird ein Unkostenbeitrag von 15 Euro erhoben.

red