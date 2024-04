Arnstadt. 70 Unternehmen und Institutionen aus der Region stellen die berufliche Chancen im Ilm-Kreis vor.

Vor 14 Jahren mit rund 40 Ausstellern begonnen, hat sich der Wirtschaftsfrühling in Arnstadt prächtig entwickelt. Zur nunmehr 13. Auflage lockten am Samstag, 13. April, 70 Unternehmen und Institutionen insgesamt rund 1200 Besucher in die Stadthalle. Von 10 bis 14 Uhr erhielten die Gäste Informationen über Jobs- und Ausbildungsmöglichkeiten im Ilm-Kreis.

Unter den Ausstellern waren große Unternehmen aus dem Industriegebiet Erfurter Kreuz wie BorgWarner oder Born-Senf aber auch kleinere, Ur-Arnsätdter Firmen wie Arnstadt-Kristall, Heller Maschinen und Technologie oder Modellbau Geuer. Im Rang der Stadthalle dominierten Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich wie die Ilm-Kreis-Kliniken oder der Seniorenwohnpark Dorotheental.

ehr