Ilm-Kreis. Diskussion und Fazit zur Gebietsreform in Ilmenau. Spendenausgabe der Tiertafel in Arnstadt. Frühjahrsputz an Ilm und Talsperre Heyda.

Rückblick auf fünf Jahre Gebietsreform in Ilmenau

Die Vorbereitung der nächsten Sitzung des Ilmenauer Stadtrates ist Thema beim Treffen der Fraktion Pro Bockwurst-SPD-Ilmenau Direkt (PSI) am Dienstag, 16. April, um 18.15 Uhr im Sitzungsraum Obertorstraße in Ilmenau. Unter dem Titel „Fünf Jahre Gebietsreform“ lädt die Wählergemeinschaft Pro Bockwurst anschließend ab 19 Uhr zum kommunalpolitischen Stammtisch in die Bar „Aqui“, Am Markt 3, in Ilmenau ein. „Wir wollen den Anlass nutzen, um im Gespräch mit unseren Vertretern in den Ortsteilen ein ganz persönliches Fazit zu ziehen. Gleichzeitig wollen wir den Blick nach vorn richten, denn hohe Lebensqualität in den Ilmenauer Ortsteilen erfordert weitere Investitionen und natürlich Engagement der Bürgerinnen und Bürger“, teilt Markus Wagner von Pro Bockwurst mit.

Spendenausgabe der Arnstädter Tiertafel

Die nächste Futter- und Sachspendenausgabe der Arnstädter Tiertafel wird am Dienstag, 16. April, von 15 bis 17 Uhr in der Ausgabestelle in der Dr.-Mager-Straße 3 (Haarstudio Flotte Locke) in Arnstadt veranstaltet. Vor Ort sind dann auch Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) und Landratskandidat André Lange (parteilos), die das Team der Tiertafel bei der Ausgabe unterstützen. Die Spendenausgabe findet regulär jeden dritten Dienstag im Monat statt. Mehr Infos gibt es unter: www.tiertafel-arnstadt.de.

Gemeinderat tagt in Witzleben

Die Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung sowie zum Haushaltsplan 2024 stehen auf der Agenda der nächsten Gemeinderatssitzung in Witzleben am Mittwoch, 17. April, um 19 Uhr im Vereinsraum der Feuerwehr in Achelstädt. Das teilt Bürgermeister Uwe Leuthardt mit. Bei einer Bürgerfragestunde können die Einwohnerinnen und Einwohner auch eigene Themen zur Diskussion stellen.

Kurs zur Aquarellmalerei an der Volkshochschule Ilmenau

Wie Aquarellmalereien mit farbigen Seiden- und Naturpapieren zu individuellen Kunstwerken kombiniert werden können, zeigt der sechsteilige Kurs „Aquarellmalerei und Collage“ ab Donnerstag, 18. April, von 17 bis 18.30 Uhr in der Volkshochschule in Ilmenau. Die Grafikdesignerin und Glaskünstlerin Katharina Kerntopf vermittelt dabei spielerisch die Grundlagen der Aquarellmalerei und Bildgestaltung. Die Teilnahme kostet 72 Euro. Mehr Infos und Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de.

Singen als Gesundbrunnen in der Oberkirche Arnstadt

Zum Singen als Gesundbrunnen lädt Arnstadts Kantor Jörg Reddin am Freitag, 19. April, um 19 Uhr in die Oberkirche in Arnstadt ein. Unter dem Motto „Atem – Stimme – Raum“ geht es bei diesem Workshop darum, der Stimme mit langen Atemzügen Raum zu geben, dadurch Körper, Seele und Geist miteinander in Einklang zu bringen und eine innere Ausgeglichenheit zu erlangen. Die Teilnahme ist kostenlos, um Spenden wird gebeten.

Frühjahrsputz an der Ilm und Talsperre Heyda

Zur alljährlichen Müllsammelaktion an der Ilm und an der Talsperre Heyda ruft der Kreis-Angelfischereiverband Ilmenau am Samstag, 20. April, auf. Ab 7.30 Uhr sollen dann laut einer Mitteilung Müll und Unrat aus der Natur entfernt werden. Mehr Infos gibt es unter: www.kafv-ilmenau.de/aktuelles.

red