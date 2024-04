Plaue. Jagdgenossenschaft und CDU-Ortgruppe engagieren sich in Kleinbreitenbach für einen guten Zweck.

Die Jagdgenossenschaft Kleinbreitenbach und die CDU-Ortsgruppe Plaue haben in einer gemeinsamen Aktion den Spielplatz von Kleinbreitenbach generalüberholt. Bereits im letzten Jahr ging die CDU-Ortsgruppe, die bereits in den letzten Jahren mit dem Aufstellen von Parkbänken und von Aufforstungen im Stadtwald solche Aktionen initiierte, auf die Jagdgenossenschaft zu, um das gemeinsame Projekt zu starten. Im Herbst sanierte man ein kleines Reck und entfernte das marode Dach des Klettergerüstes. Im Winter wurde dieses Dach saniert und nunmehr wurde das gesamte Klettergerüst in zwei Wochen generalüberholt.

Viele Hände, schnelles Ende: CDU-Kommunalpolitiker und Mitglieder der Jagdgenossenschaft arbeiten Hand in Hand. © Jens Mämpel

Dabei kam nicht nur neue Farbe an das Gerüst, sondern es wurden auch marode Holzteile ersetzt. In der Sandkiste wurde der Sand ausgetauscht und eine neue Abdeckung angebracht. Die restlichen Spielgeräte und der Boden unter der Tischtennisplatte wurden gesäubert. Nun erstrahlt der gesamte Spielplatz wieder in neuem Glanz. Für das gesamte Projekt wurden nicht einmal 1000 Euro und viel Freizeit durch die beiden Vereine eingesetzt.

Am Sonntag, 14. April, wurde der Spielplatz wieder den Kindern übergeben. Dafür spendierte der Feuerwehrverein Kleinbreitenbach das Eis.

red