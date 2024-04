Ilm-Kreis. Geocaching rund um Witzleben. Neue Sonderausstellung in Großbreitenbach. Frühlingsfest in der Eismanufaktur in Gräfenroda.

Geocaching rund um Witzleben

Beim Geocaching kann die Region auf ganz neue Art kennengelernt werden. Deshalb ruft der Wander- und Freizeitverein Arnstadt am Samstag, 20. April, von 13 bis 15 Uhr zur GPS-Schnitzeljagd rund um Witzleben auf. Treffpunkt ist Am Felsenkeller in Witzleben. Nach einer Einführung in die Techniken des Geocachings startet die rund fünf Kilometer lange Tour, wobei versteckte Hinweise mithilfe von Koordinaten und eines GPS-Empfängers gefunden werden müssen. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack. Vereinsmitglieder nehmen kostenlos teil, Gäste zahlen 3 Euro. Eine Anmeldung ist noch bis Donnerstag, 18. April, per E-Mail an: Thor32@gmx.net oder unter Telefon: 0157/58470703 möglich.

Porträts, Landschaften und Abstraktes in Großbreitenbach

Unter dem Titel „Farben - meine Welt“ wird am Samstag, 20. April, um 14 Uhr eine neue Sonderausstellung im Thüringer Wald-Kreativ-Museum in Großbreitenbach eröffnet. Gezeigt werden Porträts, Landschaften und Abstraktes des Künstlers Gerd Pfanstiel aus Bad Blankenburg. Seine Malerei umfasst Bilder in Öl, Acryl und anderen Techniken, wobei er gern auf expressive Farben und starke Kontraste setzt. Bis zum 7. Juni kann die Ausstellung immer dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 13 bis 16 Uhr besucht werden.

Frühlingsfest in der Eismanufaktur in Gräfenroda

Zum Frühlingsfest mit Marktgeschehen wird am Samstag, 20. April, sowie am Sonntag, 21. April, ab jeweils 12 Uhr in die Eismanufaktur in Gräfenroda eingeladen. Regionale Händler bieten unter anderem Textilien und Strickwaren, Käsespezialitäten, Obst und Gemüse, Bücher, Trödel und Kunsthandwerk feil. Neben leckeren Eisspezialitäten gibt es auch eine Hüpfburg und Ponyreiten. Mehr Infos unter: www.eismanufaktur-geratal.de.

Vortragsreihe zur Verkehrssicherheit für Senioren in Arnstadt

Für die nächste Veranstaltung der kostenlosen Vortragsreihe „sicher mobil - Verkehrssicherheit für Senioren“ am Dienstag, 23. April, von 14 bis 15.30 Uhr in der Volkshochschule in Arnstadt sind noch Plätze frei. In Kooperation mit der Deutschen Verkehrswacht geht es dieses Mal darum, wie man am besten mit der Zeitumstellung umgeht. Mehr Informationen und Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de oder unter Telefon: 03628/61070.

Seniorennachmittag in Unterpörlitz

Zum Seniorennachmittag wird am Donnerstag, 18. April, um 14.30 Uhr in das Gemeindebüro, Kirchgasse 18, in Unterpörlitz eingeladen. Laut Mitteilung von Ortsteilbürgermeisterin Ute Oberhoffner ist bei Kaffee und Kuchen ein Vortrag der Apothekerin Kathrin Sichardt-Hohlweg zu den unterschiedlichsten Gesundheitsthemen zu hören.

Bürgersprechstunde in Stadtilm

Die nächste Bürgersprechstunde mit Stadtilms Bürgermeister Lars Petermann (Freie Wähler) wird am Dienstag, 30. April, von 16 bis 17 Uhr im Rathaus veranstaltet. Um Anmeldung unter Telefon: 03629/668813 wird gebeten. Der Bürgermeister und die Verwaltungsmitarbeiter stehen auch unabhängig von der Sprechstunde unter der genannten Telefonnummer oder per E-Mail an: buergermeister@stadtilm.de für alle Fragen und Anregungen zur Verfügung.

