Ilm-Kreis. Literaturfreunde präsentieren sich in Arnstadt. Gesprächsrunde mit Arnstädter Bürgermeisterkandidat. Neuer Kreativkurs zur Acrylmalerei in Stadtilm. Vortrag über den Luchs in Ilmenau.

Literaturfreunde werben für Zukunft des Buches in Arnstadt

Für die Zukunft des Buches möchten die Arnstädter Literaturfreunde zum Welttag des Buches am Dienstag, 23. April, von 10 bis 14 Uhr an einem Infostand am Hopfenbrunnen in Arnstadt werben. Autoren und Autorinnen, wie Evelyn Günther, Dieter Hesse, Jürgen Ludwig, Günther Knauf, Thomas Niedlich und Uli Hubert präsentieren ihre Werke und wollen mit Bücherfreunden ins Gespräch kommen. „Die Autoren und Verlage stehen aktuell vor besonderen Herausforderungen. Steigende Kosten und die Spätfolgen der Corona-Eindämmungsmaßnahmen erschweren die Arbeit. Andererseits gibt es auch hinreichend Optimismus, dass das Buch eine Zukunft hat. Bücher lesen oder verschenken ist für über die Hälfte der Bevölkerung auch weiterhin kultureller Anspruch“, heißt es in einer Mitteilung der Literaturfreunde.

Gesprächsrunde mit Bürgermeisterkandidat in Arnstadt

Der SPD-Ortsverein Arnstadt hat sich dafür entschieden, den amtierenden Arnstädter Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) bei der anstehenden Bürgermeisterwahl in seiner Kandidatur zu unterstützen. Deshalb wird am Mittwoch, 24. April, um 17.30 Uhr zur Gesprächsrunde ins Theatercafé im Arnstädter Schlossgarten eingeladen. Dann soll über die Schwerpunkte des Wahlprogramms und die Visionen für Arnstadt in den kommenden Jahren informiert werden. „Unter seiner Amtszeit hat sich unser Arnstadt sehr positiv weiter entwickelt und auch viele von uns gesteckten Ziele wurden dabei verwirklicht“, erklärt Ortsvereinsvorsitzende Alexandra Eckert. Neben Spilling wird auch Martina Lang, SPD-Spitzenkandidatin für die Arnstädter Stadtratswahl, vor Ort sein.

Wanderbücher und Familiengeschichten aus dem Ilm-Kreis

Zur Lesetour durch den Ilm-Kreis lädt der Autor Thomas Niedlich ein. Los geht es am Dienstag, 23. April, wenn er ab 10 Uhr im Frauen- und Familienzentrum, Rankestraße 11, in Arnstadt seine Wanderbücher von Thüringen bis in die Prignitz vorstellt. Erzählungen aus der Familiengeschichte stehen dann bei mehreren Lesungen aus dem Buch „Der Blick aus dem Küchenfenster“ im Mittelpunkt. Diese finden am Donnerstag, 25. April, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek, Straße der Einheit 1, in Stadtilm und am Freitag, 26. April, um 15 Uhr im Café Inklusiv, Kirchplatz 4 in Ilmenau sowie um 19 Uhr in der Kulturfabrik, Oberweg 2, in Langewiesen statt. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Um Spenden für den Wiederaufbau des Neutorturmes wird gebeten.

Vortrag über den Luchs beim Waldabend in Ilmenau

Zum nächsten Waldabend lädt der Thüringerwald-Verein Ilmenau am Mittwoch, 24. April, um 15 Uhr in die Volkshochschule in Ilmenau ein. Silvester Tamas, Koordinator des Luchsprojektes beim Naturschutzbund Thüringen, wird bei einem Vortrag über den Luchs und dessen Lebensweise referieren. Vereinsmitglieder sowie Gäste sind herzlich willkommen.

Kreativkurs zu Grundlagen der Acrylmalerei in Stadtilm

Ein neuer Kreativkurs mit dem Titel „Einstieg in die Acrylmalerei“ wird ab Donnerstag, 25. April, von 18 bis 19.30 Uhr in der Volkshochschule in Stadtilm angeboten. Unter Anleitung von Katharina May wird an vier Terminen Schritt für Schritt der Weg von der leeren Leinwand zum fertigen Bild gezeigt. Der Kurs richtet sich an alle Altersgruppen und kann ohne Vorkenntnisse besucht werden. Die Teilnahme kostet 40,80 Euro. Hinzu kommen 10 Euro Materialkosten. Mehr Infos und Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de.

red