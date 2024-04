Ilm-Kreis. Die bunte Welt der Werbung beim Reklametreff in Arnstadt. Vogelbeobachtung auf dem Arnstädter Friedhof. Frühjahrsputz an der Karsthöhle und Maifeuer in Dienstedt. Wanderung von Großbreitenbach nach Neustadt.

Die bunte Welt der Werbung beim Reklametreff in Arnstadt

Zum dritten Reklametreff wird am Samstag, 27. April, von 11 bis 15 Uhr in die Zimmerstraße 7 in Arnstadt eingeladen. Mehr als 25 Aussteller aus ganz Deutschland präsentieren Werbeschilder, Plakate, Verpackungen und vieles mehr aus der Zeit von 1900 bis 1950. Viele Objekte können von den Besuchern auch käuflich erworben werden. Mehr Informationen gibt es unter: www.facebook.com/deutschereklame.

Frühjahrsputz an der Karsthöhle und Maifeuer in Dienstedt

Vor der diesjährigen Öffnung der Karsthöhle bei Dienstedt stehen noch einige Arbeiten an. Deshalb ruft der Dorf- und Heimatverein Dienstedt und Oesteröda alle Interessierten am Samstag, 27. April, ab 14 Uhr zur Teilnahme am Frühjahrsputz rund um die Höhle auf. So müssen die Wege von Laub und Wildwuchs befreit sowie Geländer, Sitzflächen und Fotopunkt mit neuer Farbe versehen werden. Arbeitsmaterialien stellt der Verein zur Verfügung. Allen freiwilligen Helfern wird mit Leckereien an der Grillhütte gedankt. Ab 17 Uhr wird dann zum Maibaumsetzen mit Maifeuer auf den Waidrasen in Dienstedt eingeladen.

Auf den Spuren Goethes beim Kabarett in Ilmenau-Roda

Einen bunten musikalischen und urkomischen Abend versprechen Bernard Liebermann und Thierry Gelloz am Freitag, 26. April, ab 20 Uhr mit ihrem Kabarett „Goethe Zeiten, schlechte Zeiten“ auf der Kleinkunstbühne Ilmenau-Roda. Sie begeben sich auf die Spuren des Geheimrates Johann Wolfgang von Goethe und wagen auch den Vergleich seiner Epoche mit der heutigen Zeit, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Wieso blickte Napoleon zu Goethe auf? Warum stieß er bei Beethoven auf taube Ohren? Und was würde den Dichterfürsten heute mehr beeindrucken: die künstliche Intelligenz der Maschinen oder die natürliche Blödheit der Mitmenschen? All diese Fragen sollen bei der Show beantwortet werden. Tickets zum Preis von 20 Euro gibt es in der Ilmenau-Information unter Telefon: 03677/600300, per E-Mail an: stadtinfo@ilmenau.de oder an der Abendkasse. Mehr Infos unter: www.kleinkunstbuehne-ilmenau-roda.de.

Wanderung von Großbreitenbach nach Neustadt

Zu einer zehn Kilometer langen Wanderung von Großbreitenbach nach Neustadt lädt der Thüringerwald-Verein am Donnerstag, 25. April, ein. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Busbahnhof in Ilmenau. Von dort aus geht es laut Mitteilung mit dem Bus nach Hohe Tanne, wo die Tour in Richtung Naherholungsgebiet Großbreitenbach startet. Zwischenstationen bis nach Neustadt sind das Reuscheltal und der Reuschelteich, das Vaterunsertal, die Zigeunerquelle, die Rosenbank und der Höllteich. Von Neustadt geht es mit dem Bus zurück nach Ilmenau. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack. Mehr Infos gibt es bei Wanderführerin Heide Hermann unter Telefon: 03677/883831.

Vortrag über das Schweißen mit Laserstrahl in Ilmenau

Das Laserstrahlschweißen ist aus der industriellen Fertigung nicht mehr wegzudenken. In einem Vortrag mit dem Titel „Faszination Laserstrahl für das Bearbeiten von Werkstoffen – wie ist das beim Schweißen?“ spricht Pierre Bergmann am Freitag, 26. April, um 15 Uhr im Rahmen des Bürgercampus der Technischen Universität (TU) Ilmenau darüber, wie sich mit Laserstrahl Herstellungsprozesse hochautomatisiert und mit höchster Geschwindigkeit durchführen lassen. Der Leiter des Fachgebiets Fertigungstechnik an der TU geht im Faradaybau, Weimarer Straße 32, in Ilmenau aber auch auf die Herausforderungen ein, vor denen Industrie und Wissenschaft noch stehen. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Vogelbeobachtung auf dem Arnstädter Friedhof

Zur ornithologischen Führung auf dem Arnstädter Friedhof lädt der Kreisverband Ilm-Kreis des Naturschutzbundes am Freitag, 26. April, und am Samstag, 27. April, ein. Treffpunkt zur Vogelbeobachtung ist jeweils um 7 Uhr an der großen Trauerhalle. Das Mitbringen eines Fernglases wird empfohlen.

red