Bissel digitale Skepsis

Digitalisierung? Ein bisschen Häme darf sein. Gern zeige ich auf den Ganzjahreswandkalender, wenn Kollegen am Computer im digitalen Kalender maximal einen Monat überschauen. Oder neulich, als mein intelligentes Auto die Prüfung des Reifendrucks anmahnte! – An drei Tankstellen funktionierten jeweils die neue „Luftpumpstation“ mit digitalen Soll- und Ist-Wert-Anzeigen rein gar nicht. Rettung verschaffte daheim das alte Hand-Manometer mit Analogzeiger. Und jetzt die digitale Gas-Uhr bei uns zu Hause, die die Stadtwerke jüngst nach fünf Jahren ausgebaut haben! Tickt wohl nicht richtig? Denkste! Ralf Wöllner, Sachgebietsleiter für Messtechnik bei den Stadtwerken, stellte das auf Nachfrage klar. Zusammengefasst: Die bekannten analogen Gasuhren – die Balgengaszähler – haben acht Jahre Eichgültigkeit, unser Haushalt gehörte aber zu jenen, die mit so einem neuen digitalen Teil ausgerüstet wurden. Doch haben diese Geräte – noch – nur fünf Jahre Eichgültigkeit. Bei einer zentralen Prüfstelle müssen Hersteller die acht Jahre Gültigkeit beantragen. Dazu läuft auch in Jena ein Stichprobenverfahren. Von den – unter 2000 Zählern – ausgewählten 80 bis 90 Prüflingen dürfen nur sehr wenige durchfallen. Dennoch stellte Ralf Wöllner klar, dass die Ära neuer intelligenter Messsysteme nicht aufzuhalten ist.