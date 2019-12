Viel geschafft: Jenas Altenpflegeplanerin verlässt ihren Posten

Gabriela Pippart hat eine Maxime. Sie habe nur dann etwas angefasst, „wenn ich mir sicher war: Ich kann das verstetigen“. An diesem Mittwoch geht die 63-Jährige nach Jahrzehnten als Altenhilfeplanerin der Stadt in den Ruhestand. Und ja, viele ihrer Projekte haben sich verstetigt. Ein Treibmittel dabei muss ihre Frohnatur gewesen sein.

Weggefährten sehen das jedenfalls so – zum Beispiel Matias Mieth, der sechs Jahre als Sozialdezernent ihr Chef war. Er erinnere sich zuerst an ihren Optimismus, sagt er gegenüber unserer Redaktion über Gabriela Pippart.

Sie habe ihre Arbeit „immer geliebt und mit Leib und Seele gemacht“, stellt sie fest, rückt sich selbst aber aus dem Licht heraus: „Wir funktionieren nur so gut, wie unsere Netzwerke sind.“

Und auch den an Jena vergebenen 1. Platz im ZDF-Ranking der seniorenfreundlichsten deutschen Kommunen will sie offenbar nicht so eng mit ihrer Person verknüpfen: Jena habe doch auch im Ranking der familienfreundlichsten Kommunen den 13. Rang und im Vergleich „Wo lebt es sich am besten?“ den 16. Rang zugewiesen bekommen.

Jenaer Seniorenzentren nennt sie ihre Babys

Eine gute Fügung mag es gewesen sein, was Gabriela Pippart beruflich in die Waagschale legen konnte. Sie musste ein Studium zur Mathe-Physiklehrerin wegen Problemen mit ihrer Stimme aufgeben, sattelte auf Krippenerzieherin um und fand sich in der Zentralen Heimverwaltung wieder: Planung, Ökonomie, Statistik.

Ihren Fernstudien-Abschluss als Betriebswirtschafterin hinzugerechnet, klingt das so, als wäre sie wie gemacht gewesen für die Zeit nach der Friedlichen Revolution in Jena.

Sie könne sich gutschreiben, das Jenaer Sozialamt mit Ralf Kühmstedt – dessen erstem Leiter – gemeinsam aufgebaut zu haben, berichtet Gabriela Pippart. Und klar, vieles weiß sie über die Seniorenbegegnungszentren zu berichten, deren sechs heute auf die Stadt verteilt bestehen.

„Das sind meine Babys“, sagt sie. Wichtig sei ihr gewesen, dass sie weiterentwickelt und gefördert werden. Das leuchte schon deshalb ein, weil seit 1997 die Zahl der hiesigen Senioren von 13.000 um 10.000 angewachsen sei.

Ein Faustpfand der guten Seniorenarbeit ist nach Gabriela Pipparts Beschreibung aber auch, dass Jena thüringenweit als einzige Kommune die Seniorenbegegnungszentren finanziere gemäß Stadtratsbeschluss von 1997.

Die Entwicklung ist „noch lange nicht am Ende“, sagt Gabriela Pippart. Jedes Begegnungszentrum pflege mittlerweile ein Spezialgebiet. In Nord etwa werde die generationenübergreifende Arbeit betont, in Lobeda stehe der Umgang mit Demenz im Mittelpunkt. Und für das Begegnungszentrum in Winzerla freue sie sich über die Kooperation mit der Galileo-Gemeinschaftsschule. „Das ist ein Prozess; das ist noch viel drin.“

Frauen-Dominanz in den Jenaer Begegnungsstätten für Senioren

Was sagt sie zur mitunter sichtbaren Frauen-Dominanz in Begegnungszentren? Wo mehr Hochaltrige zu Gast sind, hat das nach ihrer Einschätzung biologische Gründe. Und ja, „Männer haben eine höhere Hemmschwelle und nehmen Hilfsangebote schwerer an“.

Doch gebe es eine Entwicklung hin zu mehr Mischung. Zum Beispiel der Männer-Kochkurs im „Lisa“ in Lobeda-West sei doch sehr positiv. Nicht zuletzt wird sich der Wind drehen wegen des Briefes, den alle Jenaer zu ihrem 75. Geburtstag von der Altenhilfe erhalten.

Pro Monat seien das um die 150 Sendungen jeweils mit vielerlei Hinweisen zu den Angeboten der Seniorenarbeit. Gabriele Pippart ist Dänemark-Fan und hat diese Idee im Nachbarland geklaut.

Ehrenamtliche Technikberater für die heimischen Geräte der Senioren

„Nur anfassen, was sich verstetigen lässt“: Dafür steht das zunächst für zwei Jahre von der Bundesregierung geförderte Projekt „Alter und Technik“. Anschließend schaffte es Gabriela Pippart, das im Pflegestützpunkt in der Goethe-Galerie gestartete Angebot fortzuführen – statt mit einer festen Planstelle mit fünf ehrenamtlichen Technikberatern etwa für Computer, Haus- und Telefontechnik. „Da kam mir meine ökonomische Ausbildung zugute.“

Allerdings soll jeder Technikberater je Einsatz 5 Euro für den Hin- und Rückfahrschein im Nahverkehr erhalten. Diese Haltung „Was nichts kostet, ist nichts wert“ nehme zu. „Da müssen wir was machen.“

Altenhilfe dreht sich aber auch um Feinheiten wie die Schulung von Hausmeistern zum Umgang mit Senioren. Gabriela Pipparts Maßgabe dazu klingt wie eine Empfehlung an alle Jüngeren: „Die verzauberte Omi sollte man nicht anschnurren, sondern vernünftig mit ihr reden.“