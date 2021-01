Straßenbahn erfasst achtjähriges Mädchen in Jena-Nord

Jena Glück im Unglück hatte ein Kind bei einem Unfall am Dienstagabend an der Haltestelle Altenburger Straße in Jena.

Am Dienstagabend ist es in Jena-Nord zu einem Unfall mit einer Straßenbahn gekommen. Eine Bahn der Linie vier erfasste ein Mädchen an einem Straßenbahnübergang an der Kreuzung Altenburger Straße/Dornburger Straße. Das Kind hatte Glück im Unglück.

Nach Angaben der Polizei blieb das achtjährige Mädchen von schweren Verletzungen verschont. Der Rettungsdienst versorgte das Kind und nahm es nach der Behandlung vor Ort vorsorglich mit ins Universitätsklinikum.

Was war passiert? Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Mädchen bei Grün über die Straße gegangen, habe aber übersehen, dass der sich anschließende Bahnübergang durch Blinklichter separat gesichert sei. In die Haltestelle Altenburger Straße fuhr gerade die aus Zwätzen kommende Straßenbahn in Richtung Lobeda-West ein und erfasste das Mädchen.

Gegen 17.50 Uhr war der Notruf in der Rettungsleitstelle eingegangen, dass ein Kind unter der Straßenbahn liege. Neben dem Rettungsdienst und Notarzt rückten auch die Feuerwehr und die Polizei zur Unglücksstelle direkt am Christlichen Gymnasium aus. Die Rettungskräfte waren erleichtert, dass sich die ersten Angaben nicht bestätigten und das Kind nicht unter der Bahn lag, sondern „nur“ von ihr erfasst worden war und keine größeren Verletzungen davontrug. Im dichten Schneegestöber protokollierten Polizeibeamte die Unfallspuren.

Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straßenbahnstrecke voll gesperrt. Es kam zu Verspätungen auf der Linie, die vom Norden in den Jenaer Süden führt. Der Jenaer Nahverkehr setzte an der Haltestelle eine stadtauswärtsfahrende Bahn aufs andere Gleis um und sicherte so eine Fahrt in Richtung Stadtzentrum.

In der Vergangenheit gab es bereits an verschiedenen Übergangen in Jena Probleme mit den Wechsellichtern, besonders, wenn sie sich direkt an Fußgängerampeln anschließen. Erst im November 2020 hatte eine Straßenbahn einen Radfahrer am Klinikum in Lobeda-Ost erfasst, als er mit seinem Rad die Schienen überquerte.