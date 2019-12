Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Statistik und Armut – Vermintes Gelände

Wer im vergleichsweise wohlhabenden Jena nach Armut Ausschau hält, muss sich sagen: Achtung, statistisch vermintes Gelände!

Schon die leidlich fassbaren, in Jena aber tatsächlich kleineren Armen-Zahlen taugen nicht, an die große Glocke gehängt zu werden. Der Not von relativ wenigen Menschen einen positiven Anstrich zu geben: irgendwie schwierig! Nicht minder schwierig ist die statistische Unterscheidung von absoluter Armut am physischen Existenzminimum und relativer Armut beim Blick auf das Einkommen. An der Armutsgefährdungsschwelle steht demnach, wer unter 60 Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens bezieht.

Mich machen diese Quoten ganz schwummerig – nicht nur, weil um Weihnachten Gedanken an die Armen traditionell geboten scheinen. Klar ist eben auch, dass der unterschiedliche materielle Druck fast nichts über den unterschiedlichen Verzweiflungsdruck sagt.

Gut jedenfalls, dass es das stille, das leise Gegensteuern ganzjährig und nicht nur um Weihnachten gibt. Jüngeres Beispiel: der kostenlose Schulbus für Lobedaer Kinder, die in anderen Teilen der Stadt zur Schule gehen.

Komisch, Armut kann auch komisch sein. Ein stadtweit bekannter „Haste mal ‘n Euro?“-Passant fragte mich neulich: Haste mal vier Euro? Die Inflationsrate machte mich sprachlos.