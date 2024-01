Bottendorf. Die sportliche Premiere des Unstrut-Hallencups der Bambinis findet im Kyffhäuserkreis erstmals großen Zuspruch und erntet länderübergreifende Solidarität für einen sozialen Zweck.

Die Premiere des allerersten Unstrut-Hallencups der Bambinis im Kyffhäuserkreis soll eine Tradition begründen, die Jahr für Jahr Sportvereine aus nah und fern zu einem fußballerischen Stelldichein nach Nordthüringen lockt. Das Kräftemessen der besonderen Art hat Reiner Ziegfeld, seines Zeichens Verantwortlicher der Bambini-Mannschaft der Spielgemeinschaft Wiehe, zusammen mit Sportlern aus Roßleben und Wiehe organisiert. Die Erwartungshaltung wurde übertroffen, resümierte der Trainer und Mitorganisator. „Wir haben zwölf Mannschaften hier, die sich auf dem Feld messen und die Zuschauerränge sind trotz des Wetters auch voll“, klang Ziegfeld schon kurz nach dem Auftakt zufrieden. Knapp 100 Kinder kämpften ums runde Leder.

Volltreffer: Der Ball ging ins Tor der Frankenhäuser. © Funke Medien Thüringen | Susann Salzmann

Ein Team aus Leipzig sagte ab, alle anderen Vereine fuhren trotz teils heftiger Schneeverwehungen und punktueller Gläte pünktlich vor der Mehrzweckhalle vor. Vom großen Zuspruch ermuntert, blickte Ziegfeld schon auf weitere Auflagen des Unstrut-Hallencups für den jüngsten Fußballernachwuchs. In einem Jahr könne es nach seinen Vorstellungen das zweite Kräftemessen dieser Art geben. Schon jetzt akquirierten die Organisatoren Mannschaften aus einem bis zu 70 Kilometer großen Umkreis. Erfurter, Hallenser, Allstedter und viele mehr maßen sich mit den Vier- bis Siebenjährigen von den Vereinen Wiehe, Bad Frankenhausen, Oberheldrungen/Hauteroda aus dem Kyffhäuserkreis.

Nebenplätze der Fußballer noch unter Wasser

Unter den teilnehmenden Sportvereinen fanden sich auf die Fußballer des VfB Oberröblingen. Für die initiierten die Cup-Organisatoren kurzerhand eine Spendenaktion. Das Vereinsgelände, vor allem aber die Sportplätze der Oberröblinger wurden teils massiv durch das Helme-Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen. „Beide Nebenplätze stehen noch komplett unter Wasser“, beschrieb Meik Rockstroh, Co-Trainer beim VfB Oberröblingen. Der größere Platz werde laut des 35-Jährigen bislang auch für den Punktspielbetrieb genutzt; der kleinere stünde der Jugend zur Verfügung. Aufgrund der Situation finden Trainingseinheiten der Oberröblinger Kicker nun im Sangerhäuser Friesenstadion statt. Das genaue Ausmaß der Schäden sehen die Sportler erst, wenn das Grundwasser komplett zurückgewichen ist. Allerdings wird davon ausgegangen, dass Tore und Spieler- sowie Trainerkabinen durch die Hochwasserlage Schaden genommen haben. Auch im Sportlerheim stand Grundwasser, so Rockstroh. „Darum freuen wir uns riesig über die Spendenaktion“. Wie Mitorganisator Ziegfeld sagte, kamen für die Oberröblinger mehr als 600 Euro zusammen.

Wer Angst vor scharfen Schüssen hat, ist als Torwart fehl am Platz. Malte vom Team der Oberheldrunger und Hauterodaer machte einen guten Job. Angst vorm Ball? Fehlanzeige. © Funke Medien Thüringen | Susann Salzmann

Jüngste Kicker sind vier Jahre alt

Der 35-Jährige und seine Sportlerkollegen zeigten sich gerührt von so viel Solidarität. Meik Rockstroh war einer derjenigen, der Weihnachtsfest, Silvester, Neujahr und die Tage dazwischen gegen das Hochwasser kämpfte. „Die Feuerwehr in unserem Ort besteht zu großen Teilen aus Fußballern“, sagte er und weiter: „Mit unserem Trainer war ich Silvester bis 23 Uhr im Einsatz“, erinnerte er sich. Als er nach Hause kam, um auf das neue Jahr anzustoßen, lagen seine zwei Kinder längst schlafend im Bett. Für alle Unterstützer möchte sich der VfB Oberröblingen im Sommer mit einem Blitzturnier bedanken, kündigte Rockstroh an. Für den Unstrut-Cup fand der Fußballer ausschließlich lobende Worte - so wie andere Gäste auch. Es sei eine „super Aktion“ und neu „in dieser Größenordnung“.

Die jüngsten Spieler waren gerade einmal Jahrgang 2020 - also knapp vier Jahre alt. „Die Jungs können sich mal beweisen“, freute sich Trainer Valentin Schildmann vom SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen e.V.. Und es lief für die Frankenhäuser gar nicht schlecht. Zwölf Tore in drei Spielen! Bruno gehörte zu denen, die Tore vorbereiteten und schossen. In einem Spiel landete Bruno gleich zwei Treffer. Erfolge, die das Selbstbewusstsein steigern und motivieren. Und: Motivierende Momente gab es für alle, die auf den zwei Spielfeldern das Beste aus sich herausholten.

Den Sieg beim ersten Unstrut-Hallencup der Bambinis holte eine Mannschaft des SV Allstedt; Platz zwei holten die Querfurter und den dritten Platz angelten sich die Nachwuchskicker des FC Borntal Erfurt. Die Kinder der Spielgemeinschaft Wiehe belegten Platz fünf von zwölf; die Bad Frankenhäuser kamen auf Platz sechs und die Oberheldrunger kamen auf Platz acht.