Bad Frankenhausen. Neujahrsempfang von Stadt und Bundeswehr: Rückblicke und Ausblicke zwischen musikalischen Einlagen und geselligem Beisammensein

Der Baubeginn der Kyffhäuser-Therme verschiebt sich um ein Jahr. Das kündigte Bad Frankenhausens Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) beim gemeinsamen Neujahrsempfang der Bundeswehr und der Stadt Bad Frankenhausen am Donnerstagabend in Bad Frankenhausen an. Es war wieder ein Abend voller Rückblicke und Ausblicke zwischen musikalischen Einlagen des Erfurter Luftwaffenmusikkorps und geselligem Beisammensein bei Sekt und Häppchen.