Kyffhäuserkreis. Dagmar Dittmer: Großes Interesse bei Grüner Woche für die Hohe-Schrecke-Region

Mit vielen neuen Eindrücken sind Mitglieder des Vereins „Hohe Schrecke“ von der am Sonntag zu Ende gegangenen Grünen Woche in Berlin zurückgekehrt. Auf dem Messegelände hatte der Verein zusammen mit dem Tourismusverband Thüringer Becken (Sömmerda) in der „Thüringen-Halle“ 20 einen Gemeinschaftsstand. „Es war eine hervorragende Stimmung. Inzwischen sind wir wie eine große Familie. Das ist nicht nur eine gute Werbung für die Region, sondern auch gut für den Zusammenhalt“, schwärmt die Vorsitzende des Hohe-Schrecke-Verein, Wiehes Ortschaftsbürgermeisterin Dagmar Dittmer (CDU).