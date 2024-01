Sondershausen. Zwischen Kindergartenkindern, Seniorentreff und Heimatstube werden künftig auch Kinder und Jugendliche einen eigenen Platz im Gemeindehaus Großfurra bekommen.

In der alten Schule Großfurra wird es künftig wieder einen Jugendklub geben. Die beiden Räume im Erdgeschoss sind schon hergerichtet. Tischkicker und Billardtisch sind aufgebaut. Eine kleine Küche ist eingerichtet. Im Regal neben dem großen Tisch stapeln sich Brettspiele. „Es gibt aber auch eine ‚Chillout-Area‘ mit Playstation und Fernseher“, sagt Melissa Tietze. Sie betreut den Archetreff, der sich im Gemeindehaus in Großfurra befindet. Gleich neben an beginnt der Kindergartenbereich. Die evangelische Kindertagesstätte Arche Noah hat hier ihre Räume. Eine Etage darüber treffen sich die Senioren, ist das Büro der Dorfkümmererin. Die Heimatstube ist in der ehemaligen Schule von Großfurra untergebracht. Die Mitglieder des Heimat- und Geschichtsvereins treffen sich hier ebenso wie die Karnevalisten.