Kirchengel. Der Carneval Club „Rot-Weiß“ aus Kirchengel blickt auf sieben Jahrzehnte voller Spaß, Kreativität und unvergesslicher Momente zurück

Die Geburtsstunde des Kirchengler Carneval Club „Rot-Weiß“ (KCC) datiert aus dem Monat Februar des Jahres 1954. Am Stammtisch in der Gaststätte „Dorfkrug“ hätten damals zwölf Kirchengler die Gründung des Faschingsvereins beschlossen, erzählt Christin Briesner, Vorstandsmitglied des Vereins. Seit dieser Zeit habe man die Fünfte Jahreszeit in dem Ort immer groß gefeiert. In den Anfangsjahren sogar noch mit Umzügen durch die Engelsdörfer, bei denen eine Kapelle an jeder Haustür ein Ständchen gespielt habe.