Rund 19.000 Besucher wurden im vergangenen Jahr in der Sondershäuser Skatearena gezählt -- so viele wie noch in den 15 Jahren nach ihrer Eröffnung.

Im vergangenen Jahr zählte die Skatearena in Sondershausen erstmals seit ihrem Bestehen 19.000 Besucher innerhalb eines Jahres, teilte Mareen Biedermann, Fachbereichsleiterin Kinder, Sport und Soziales bei der Stadtverwaltung Sondershausen, mit. Seit ihrer Eröffnung im Dezember 2008 haben die städtische Freizeiteinrichtung bereits rund 130.000 Rollerfahrer, Skateboarder, BMX-Fahrer besucht, so Biedermann.

