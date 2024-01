Am 31. Januar 2024 wurde die am 28.12.2023 geschaffene Deichöffnung nördlich von Mönchpfiffel-Nikolausrieth vollständig verschlossen, um die Entwässerung des Rieds, in welches das Wasser zum Schutz von Mönchpfiffel-Nikolausrieth geflossen ist, weiter zu beschleunigen. © Martin Pollack/Landratsamt Kyffhäuserkreis | Martin Pollack/Landratsamt Kyffhäuserkreis