Roßleben-Wiehe. Händler müssen bei Wochenmärkten seit einem Dreivierteljahr tiefer in die Tasche greifen. Manch Anbieter hat Konsequenzen daraus gezogen.

Im April vergangenen Jahres stiegen die Standgebühren für Händler, die ihre Waren auf Märkten in der Landgemeinde Roßleben-Wiehe anbieten. Etliche Händler reagierten mit Unmut auf die Änderung, argumentierten mit sinkender Kaufkraft und ohnehin gestiegenen Kosten und kündigten insbesondere für den Roßlebener Wochenmarkt Konsequenzen an. Die gute Nachricht aber vorweg: In Roßleben wird es weiterhin zwei Markttage geben - immer mittwochs und samstags. Der Großteil der Händler hält für die Kundschaft vor Ort die Treue. Einschnitte in der Nahversorgung beim Wochenmarkt gibt es dennoch. „Wir haben fünf Händler, die nur noch 14-tägig kommen“, sagte Roßlebens Marktmeisterin Karola Markmann. Das betreffe neben dem Schuster, dem mobilen Kiosk auch Essensangebote.