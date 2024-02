Sondershausen. Lange hat es gedauert, nun soll der Poller, der den Zugang zum Boulevard beschränkt repariert werden.

Der Poller in der Gasse Zum Durchbruch kann repariert werden. Rund ein halbes Jahr war er außer Betrieb. Grund waren nach Angaben der Stadtverwaltung Lieferschwierigkeiten für ein elektonisches Bauteil. Der Firma ist es nun gelungen, das Bauteil zu besorgen. In den kommenden. In den nächsten 14 Tagen soll es eingebaut werden, kündigte Stadtsprecherin Janine Skara an. Der Poller solle anschließend wie gewohnt funktionieren, so Skara.