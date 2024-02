Greußen. Topfstedterin berät als Mitarbeiterin im Thinka-Projekt jetzt im neuen Büro in Greußen Menschen aus der Stadt und deren Umgebung

Egal ob im beruflichen Leben der Schuh drückt oder es Ärger mit der Wohnung, finanzielle Notlagen oder Sorgen in der Familie gibt. Simone Hoffmann hat ein offenes Ohr für die alltäglichen Probleme der Menschen in der Region und will ihnen helfen, diese zu lösen. „Mich haben schon zwei Leute angerufen, obwohl ich das neue Beratungsbüro noch gar nicht eröffnet hatte“, erfährt sie bereits, wie dringend das Angebot benötigt wird, das sie jetzt in Greußen schafft. „Einmal sollte ich helfen, einen Wasserschaden an einem Wohnhaus zu vermeiden, im anderen Fall brauchte jemand Rat, weil er sich nicht zwischen zwei Jobs entscheiden konnte.“