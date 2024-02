Helbedündorf. In eigen Ortsteilen von Helbedündorf wird in den kommenden Jahren in Sachen Straßenbau investiert.

Zur Planung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen sind in der Regel Baugrundgutachten erforderlich. So hat der Gemeinderat in Helbedündorf zur Sitzung am Dienstagabend die Erstellung eines entsprechenden Gutachtens vergeben. Für die geplanten Maßnahmen in der Teichstraße Kleinbrüchter, im Unterdorf Großbrüchter sowie in der Mitteldorfstraße, Hermann-Töppe-Straße und Bachstraße in Holzthaleben erstellt eine Firma aus Heiligenstadt, die mit einer Summe von rund 16.600 Euro das wirtschaftlichste Gebot abgegeben hat, die Planungen.